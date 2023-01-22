В Туркменистане создан высший представительный орган – Халк Маслахаты

В Ашхабаде под председательством главы верхней палаты парламента – Халк Маслахаты (Народного Совета) – Гурбангулы Бердымухамедова состоялось совместное заседание Милли Генгеша (парламента) Туркменистана и представителей общественности.

Выступая на заседании, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что 11 января нынешнего года было проведено совместное заседание палат парламента, в ходе которого, учитывая опыт государственного строительства туркменского народа, были единогласно поддержаны предложения о создании в стране высшего представительного органа – Халк Маслахаты Туркменистана. В частности, было отмечено, что с образованием Народного Совета страны и предоставлением ему широких полномочий целесообразно упразднить одноименную верхнюю палату парламента и реорганизовать Милли Генгеш в однопалатный парламент Меджлис, осуществляющий в стране законодательную власть в стране.

Затем состоялось обсуждение вопросов, вынесенных на повестку дня совместного заседания Милли Генгеша и представителей общественности. Выступившие подержали инициативы по реформированию системы представительных органов власти в стране, созданию Халк Маслахаты Туркменистана и внесению изменений в Конституцию страны. Также докладчики высказались за избрание руководителем создаваемого Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и юридическое закрепление его статуса как национального лидера туркменского народа.

Затем на заседании был объявлен перерыв, чтобы депутаты парламента смогли обсудить и принять проекты конституционных законов Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», «О Халк Маслахаты Туркменистана» и «О национальном лидере туркменского народа», разработанные Конституционной комиссией.

Парламентарии рассмотрели проекты конституционных законов, приняли их и направили на рассмотрение президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Они также поддержали предложение об избрании на пост председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

После перерыва совместное заседание Милли Генгеша Туркменистана и представителей общественности страны продолжилось. Слово было предоставлено председателю Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедовой, которая сообщила, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов рассмотрел направленные ему три проекта конституционных законов, одобрил их и подписал. Маммедова также сообщила, что в соответствии с частью первой статьи 3 Конституционного закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» председатель Халк Маслахаты Туркменистана назначается президентом Туркменистана. В этой связи было сообщено, что глава государства подписал указ «О председателе Халк Маслахаты Туркменистана», назначив главой Народного совета Гурбангулы Бердымухамедова. Это сообщение было встречено бурными аплодисментами участников заседания.

Затем на заседании выступил Гурбангулы Бердымухамедов, который поблагодарил участников заседания и народ страны за признание национальным лидером туркменского народа и назначением председателем Халк Маслахаты Туркменистана.

Глава Народного совета подчеркнул, что Туркменистан, проводящий политику нейтралитета, продолжит расширять двустороннее и многостороннее партнерство на основе взаимной выгоды и равноправия со странами-соседями и другими государствами мира.

«Наша государственная политика нацелена на решение таких задач, как увеличение объема валового внутреннего продукта на душу населения, рост производительности труда, и в конечном счете – на повышение доходов населения, значительное улучшение условий жизни людей до уровня развитых стран мира», – отметил председатель Халк Маслахаты.

По его словам, особое внимание нужно уделять обеспечению сфер экономики квалифицированными кадрами, что выступает важной задачей, которую можно решить, создав возможность для учебы туркменской молодежи в престижных учебных заведениях мира и повысив качество обучение в вузах страны.

Также Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость строительства автотрасс и стальных магистралей, мостов, формирования транспортно-транзитных коридоров, включающих автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные пути сообщения, увеличение грузовых и пассажирских перевозок.

«Я опираюсь на силу моего народа, – отметил в заключение Гурбангулы Бердымухамедов, высказав убеждённость, что каждый из туркменис­танцев внесет достойный вклад в достижения Родины.

По завершении совместного заседания Милли Генгеша Туркменистана и представителей общественности страны члены правительства, Халк Маслахаты Туркменистана, депутаты Меджлиса, руководители военных, правоохранительных органов и главы регионов поздравили Гурбангулы Бердымухамедова с созданием высшего представительного органа народовластия, избранием председателем Халк Маслахаты Туркменистана и признанием национальным лидером туркменского народа.

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