В городе Аркадаге состоялась закладка главной мечети Ахалского велаята

В новом административном центре Ахалского велаята (области) городе Аркадаге состоялась торжественная церемония закладки главной мечети области.

В церемонии приняли участие старейшины, члены парламента, руководители министерств, ведомств, областных администраций страны, главы дипмиссий исламских государств, аккредитованные в Туркменистане, творческие работники и журналисты. Также в закладке мечети принял участие находящийся в Ашхабаде с рабочим визитом президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

Общая площадь главной мечети Ахалского велаята составит 34,5 гектара, что позволит свыше 15 тысячам верующих одновременно совершать молитву. Зал для садака (ритуальных трапез) рассчитан на 1500 человек. Мечеть украсят четыре минарета, высота каждого – 104 метра. На одном из минаретов, на высоте 97 метров, планируется построить смотровую площадку.

Мечеть будет построена на средства граждан из благотворительного фонда, специально созданного для возведения этого храма.

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