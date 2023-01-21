|21.01.23 10:01
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Состоялся телефонный разговор главы Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана с госсоветником Татарстана
Состоялся телефонный разговор председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым.
Спикер верхней палаты туркменского парламента поздравил госсоветника Татарстана с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и семейного благополучия. Поблагодарив за поздравления, Минтимер Шаймиев выразил уверенность, что доверительные туркменско-татарстанские отношения будут и далее динамично развиваться на благо двух народов.
В ходе беседы было подчеркнуто, что плодотворные контакты между Туркменистаном и Татарстаном являются ярким примером долгосрочного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также собеседники отметили, что развитие туркменско-татарстанского взаимодействия приобретает все более динамичный характер, чему способствуют регулярные двусторонние встречи и взаимные визиты.
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