|21.01.23 09:42
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Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана встретился с главой правительства России
Приоритетные направления развития межгосударственных отношений были обсуждены в ходе состоявшейся встречи председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом.
В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов отметил плодотворный характер двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения. По его словам, солидарность и взаимная поддержка Туркменистана и Российской Федерации особенно ярко проявились в период совместной борьбы с пандемией коронавируса.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам расширения взаимодействия в торгово-экономическом секторе, энергетике, промышленности, цифровизации, на транспорте и в культурно-гуманитарной области.
На переговорах было отмечено, что наряду с партнерством в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах туркменско-российские отношения дополняются активными межпарламентскими контактами.
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