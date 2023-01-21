В Ашхабаде состоялись переговоры президента Туркменистана и главы Республики Татарстан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем состоя­нии и приоритетах туркменско-татарстанского сотрудничества. Было отмечено, что особое место в повестке многопланового двустороннего партнерства занимает взаимодействие в топливно-энергетическом секторе, в сфере транспорта, текстильной промышленности, сельском хозяйстве, машино- и судостроении.

Выразив удовлетворение высокой динамикой развития торгово-экономических связей, глава государства и его гость подчеркнули необходимость наращивания контактов в культурно-гуманитарной сфере.

Отдельной темой обсуждения стали возможности партнерства в сфере науки, образования и спорта.

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