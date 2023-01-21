Президент Туркменистана встретился с главой правительства России

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, прибывшим в Туркменистан с официальным визитом.

В ходе встреч в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций были обсуждены вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества, объемов взаимного товаро­оборота, расширения взаимодействия в машиностроении, энергетике, неф­тегазовом комплексе, сельском хозяйстве и цифровой экономике.

Особое внимание было уделено вопросам развития прямого сотрудничества Туркменистана с рядом регионов Российской Федерации, в числе которых Республика Татарстан, Астраханская область, Санкт-Петербург и другие.

По итогам официального визита председателя правительства РФ в Туркменистан был подписан ряд двусторонних документов. В их числе соглашение о сотрудничестве в сфере миграции, соглашение о сотрудничестве между ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и АО «Особая экономическая зона «Лотос», меморандумы о взаимопонимании в подготовке кадров для таможенных ведомств, по сотрудничеству в сфере рыболовства, по созданию логистического центра Туркменистана в портовой особой экономической зоне Астраханской области и т. д.

В этот же день председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил мемориальный комплекс «Народная память», расположенный в юго-западной части столицы, где возложил цветы к памятнику «Вечная слава». Завершив официальный визит в Туркменистан, глава российского правительства отбыл из Ашхабада.

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