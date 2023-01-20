Президент Туркменистана ознакомился с ходом работ на крупнейшем в стране газовом месторождении

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Марыйский велаят (область), где ознакомился с ходом работ на самом крупном в стране газовом месторождении «Галкыныш» («Возрождение»).

Вертолет главы государства приземлился на площадке рядом с месторождением, где президента встретил председатель госконцерна "Туркменгаз" Батыр Аманов.

Он рассказал туркменскому лидеру о состоянии дел на газовом месторождении, мощности производственных объектов и бурении новых скважин. Аманов отметил, что прилагаются необходимые усилия для успешной реализации задач по обеспечению природным газом в полном объеме внутренних потребителей и наращиванию экспортного потенциала отрасли.

Ознакомившись с положением дел на месторождении, С. Бердымухамедов подчеркнул, что реализация масштабных проектов в ТЭК способствует активизации межрегионального и международного сотрудничества, вносит вклад в создание единой системы энергетической безопасности. Глава государства особое внимание уделил вопросам обеспечения природным газом в полном объеме внутренних потребителей и повышения экспортного потенциала.

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