Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана встретился с президентом Татарстана

Перспективы развития туркменско-татарстанских отношений были обсуждены в ходе встречи председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны обсудили нынешнее состояние и приоритеты дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан, имеющей большой опыт реализации масштабных проектов. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов отметил успешную работу на туркменском рынке таких компаний из Татарстана, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-Холдинг», «Казанский вертолетный завод».

Говоря о заинтересованности деловых кругов Татарстана в расширении присутствия на туркменском рынке, Рустам Минниханов отметил, что этому способствуют созданный в стране благоприятный инвестиционный климат и репутация Туркменистана как надежного партнера, четко следующего взятым на себя обязательствам.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы развития межпарламентского партнерства, а также взаимодействие в области науки, образования и спорта.

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