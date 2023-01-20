В столице Туркменистана состоялся туркменско-российский бизнес-форум

В Ашхабаде состоялся туркменско-российский бизнес-форум, для участия в котором в туркменскую столицу прибыла большая делегация РФ во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

В состав российской делегации вошли главы ряда субъектов РФ, руководители и ведущие специалисты министерств, государственных учреждений, некоммерческих организаций, вузов, а также компаний и предприятий, работающих в различных отраслях экономики.

Туркменская сторона была представлена членами правительства, руководителями и представителями министерств, ведомств, государственных концернов, объединений, комитетов, банков и Союза промышленников и предпринимателей страны.

В первой половине дня прошли встречи за «круглым столом», в ходе которых состоялся заинтересованный обмен мнениями о новых возможностях сотрудничества в области промышленной кооперации, строительного производства, транспорта, инновационных и информационных технологий и т. п.

Во второй половине дня состоялось пленарное заседание бизнес-форума, в котором приняли участие вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и председатель правительства России Михаил Мишустин.

Выступая на форуме, глава МИД Туркменистана отметил, что столь солидный состав российской делегации, ее высокий уровень, широкое географическое представительство свидетельствуют о большом интересе к сотрудничеству с Туркменистаном, понимании открывающихся перспектив и возможностей. По его словам, Ашхабад рассматривает нынешний экономический форумы, как важный этап развития всего комплекса туркменско-российского стратегического партнерства, призванный дать ему новые импульсы и действенные стимулы, прежде всего в экономической составляющей двусторонних отношений.

Мередов подчеркнул, что двустороннее сотрудничество наращивается в газовом, нефтяном и электроэнергетическом секторах, отметив растущую активность российских компаний «Татнефть» и «Газпром» на туркменском рынке. Глава МИД также сообщил, что в сфере электроэнергетики в настоящее время идет работа над проектом по привлечению акционерного общества «Силовые машины» к модернизации Марыйской ГЭС и ТЭЦ в городе Туркменбаши.

В свою очередь председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на форуме, отметил, что это первый столь масштабный бизнес-форум в истории российско-туркменских отношений и выразил уверенность, что данное мероприятие поможет установить новые связи между предпринимателями двух стран, положит начало многим перспективным проектам.

Сейчас идет переформатирование глобальной финансово-экономической архитектуры, сказал Михаил Мишустин, отметив, что это время не только больших вызовов, но и период, когда открываются новые возможности, прежде всего для укрепления суверенитета в разных сферах, в том числе экономической, финансовой, технологической.

По словам Мишустина, одним из главных направлений туркменско-российского партнерства является транспортно-транзитная сфера. Глава российского правительства отметил в этой связи, что Россия и Туркменистан работают над развитием международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" и его выходом на полную пропускную мощность, а также обсуждают совместный дорожный проект - строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря.

«Грузооборот российских и туркменского портов на Каспии надо увеличить, расширить поставки железнодорожных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов», - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе выступления Михаил Мишустин пригласил представителей Туркменистана к участию в ряде крупных мероприятий, запланированных в России в первом полугодии. Это, в частности, международный экономический форум «Россия – исламский мир», заседания Совета глав правительств СНГ, Евразийского межправительственного совета, международная выставка кооперационных проектов «Евразия – наш дом», Евразийский конгресс и Петербургский международный экономический форум.

Выступившие затем участники форума отметили поступательный характер развития двусторонних отношений и подчеркнули необходимость дальнейшей реализации потенциала партнерства между Туркменистаном и Россией в различных сферах.

В завершение пленарной сессии было отмечено, что подобные встречи содействуют эффективной реализации огромного потенциала для упрочения двусторонних отношений, создают возможности для выработки востребованных форм взаимодействия с учётом современных реалий и планов на будущее.

В рамках официального визита в Туркменистан председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил совместную туркменско-российскую общеобразовательную школу имени А. С. Пушкина. В ходе выступления перед коллективом и учащимися школы гость отметил, что в последние годы отношения между Туркменистаном и Россией получили мощный импульс развития и вышли на качественно новый уровень. Мишустин также подчеркнул, что в рамках двустороннего гуманитарного сотрудничества особое внимание уделяется сфере образования.

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