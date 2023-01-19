В Ашхабаде прошли туркменско-французские политические консультации

В Ашхабаде состоялись политические консультации между МИД Туркменистана и Министерством Европы и иностранных дел Франции. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, французскую – заместитель директора Департамента континентальной Европы МИД Франции Сильвен Гийоге.

В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Был отмечен высокий уровень двустороннего партнерства в рамках международных и региональных организаций, а также рассмотрено взаимодействие в ООН. Отдельной темой встречи стало туркменско-французское партнерство в формате Туркменистан – Евросоюз и реализация пунктов «Стратегии ЕС по Центральной Азии».

Дипломаты также обменялись мнениями по международной повестке дня, затронули некоторые аспекты международной энергетической и экологической безопасности. Отдельной темой встречи стало развитие межпарламентского сотрудничества.

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