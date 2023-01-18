Президенты Туркменистана и России обсудили по телефону развитие двустороннего партнерства

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Собеседники подтвердили приверженность двух стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи стороны особое внимание уделили намеченному на 19-20 января текущего года визиту в Туркменистан председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Было отмечено, что в ходе этого визита планируется проведение переговоров высокого уровня, подписание ряда документов, проведение туркменско-российского бизнес-форума и многочисленных двусторонних встреч.

Также было подчеркнуто, что в состав российской делегации наряду с представителями правительства войдут руководители субъектов РФ, с которыми у Туркменистана сложились плодотворные торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

В завершение беседы стороны подтвердили нацеленность обеих стран на дальнейшую активизацию всестороннего парт­нёрства.

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