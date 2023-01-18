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18.01.23 08:39

Архиепископ Феофилакт поблагодарил Туркменистан за условия, созданные в стране для РПЦ

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с архиепископом Феофилактом, управляющим приходами патриаршего благочиния в Туркменистане.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии двусторонних гуманитарных связей. В этой связи архиепископ Феофилакт выразил признательность туркменской стороне за созданные благоприятные условия для деятельности Русской православной церкви в Туркменистане.

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