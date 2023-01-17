Центризбирком Туркменистана объявил о начале избирательной кампании по выборам депутатов Меджлиса

Состоялось очередное заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, посвященное проведению выборов депутатов Меджлиса седьмого созыва, членов велаятских (областных), этрапских (районных) и городских халк маслахаты (народных советов) пятого созыва, членов Генгешей (Советов) девятого созыва.

Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, постановлением туркменского Центризбиркома было объявлено о начале избирательной кампании. В постановлении ЦИК сообщается об образовании в стране 125 избирательных округов. Также в документе отмечено, что выдвижение кандидатов начинается за 60 календарных дней до дня выборов.

В рамках нынешнего заседания его участники обсудили организационные вопросы предстоящей кампании, за ходом которой будут следить как национальные наблюдатели со стороны политических партий и общественных организаций, так и международные эксперты и наблюдатели.

Выборы депутатов Меджлиса Туркменистана назначены на 26 марта.

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