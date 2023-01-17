|17.01.23 08:24
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 28 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 28 сделок на 14 миллионов 754 тысячи долларов США.
В ходе торгов бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Турции и Афганистана приобрели мазут топочный малосернистый, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также полипропилен (ГК «Туркменнефть»). Кроме того, коммерсантам из Турции была реализована пряжа хлопчатобумажная.
Турецкие предприниматели приобрели хлопчатобумажную пряжу также и за манатные средства. Сумма сделки составила 17 миллионов 508 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили суммарный нефтяной кокс (ГК «Туркменнефть») на 22 миллиона 400 тысяч манатов.
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