Афганские железнодорожники приехали в Туркменистан на стажировку

Группа из 14 сотрудников Железнодорожного управления Афганистана прибыла в город Туркменабад, административный центр Лебапского велаята (области) Туркменистана, для прохождения стажировки.

Туркменские специалисты на рабочих местах и производственных участках ознакомят гостей с организацией управления железнодорожными перевозками, инфраструктурными объектами и персоналом, проведением различных технических операций.

Курс повышения квалификации для афганских железнодорожников в Туркменистане рассчитан на три месяца. Стажировка организована по договоренности сторон в целях повышения потенциала железнодорожной отрасли Афганистана, ее интеграции в региональные и международные транспортные проекты.

Туркменистан заинтересован в восстановлении Афганистана и его интеграции в мирохозяйственные связи. По мнению Ашхабада, одной из важных отраслей в этом процессе является железнодорожное сообщение.

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