Туркменистан – под морозным покрывалом

Аномальные холода, воцарившиеся в Центральной Азии, не составили в стороне и Туркменистан. В некоторых районах страны зафиксированы рекордные минусовые температуры.

В столице столбик термометра опускался до отметки -20 градусов по Цельсию. В Марыйском велаяте (области) зафиксировано «падение» до -26 градусов. В Лебаском веляте отмечено понижение температуры до -22 градусов. Даже в субтропическом районе Эсенгулы никогда прежде не фиксировались столь низкие значения – минус 11 градусов.

Для этой климатической зоны такие морозы чрезвычайно редки. Ничего похожего в Туркменистане не случалось около полувека.

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