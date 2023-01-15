В Туркменистане начали производить авиатопливо Б-92

На Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) государственного концерна "Туркменнефть" началось производство авиационного бензина Б-92. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер по нефтегазовому комплексу Шахым Абдрахманов.

По его словам, предприятие начало производить импортозамещающую продукцию – авиабензин марки В-92. Вице-премьер отметил, что ТКНПЗ совместно с Центром технологий Академии наук разработали технические условия и провели соответствующие мероприятия по выпуску этого вида топлива.

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов является флагманом туркменской экономики и выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов высокого качества – автобензин, керосин всех видов, дизельное топливо (в том числе гидроочищенное), судовое топливо, сжиженный газ, нефтяной кокс, смазочные масла и т. п.

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