|14.01.23 10:05
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Компания Huawei получила контракт на расширение фиксированной телефонной сети в Туркменистане
Китайская компания Huawei получила контракт на расширение фиксированной телефонной сети в Туркменистане. Соответствующее постановление на заседании и правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Как сообщил на заседании генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Мамметхан Чакыев, в регионах страны и Ашхабаде ведется строительство новых цифровых телефонных станций, что позволяет через единую систему управления предоставлять услуги телефонной связи, высокоскоростного интернета и систем IP-телевидения.
Чакыев также рассказал о модернизации сети фиксированной телефонной связи, расширении и обеспечении ее современными технологиями, а также представил главе государства проект соответствующего постановления.
Он разрешает Агентству транспорта и коммуникаций при правительстве Туркменистана заключить с компанией Huawei Technologies Co., Ltd. контракт на закупку оборудования, программного обеспечения и лицензий, транспортировку, монтаж, ввод в эксплуатацию и оказание технической поддержки в расширении фиксированной телефонной сети в Туркменистане.
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