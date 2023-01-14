В целях создания запасов товарного газа Туркменистан построит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ). Об этом на заседании правительства рассказал вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК.

Он сообщил, что «в соответствии с международной практикой для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, оснащения и строительства планируется привлечь международные консалтинговые компании».

Заслушав отчет, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность рационального и эффективного использования газовых ресурсов и необходимость принятия мер по дальнейшему наращиванию сотрудничества в этой сфере с зарубежными партнерами.

Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.

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