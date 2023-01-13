Выборы депутатов Меджлиса Туркменистана назначены на 26 марта

Выборы депутатов парламента Туркменистана – Меджлиса – назначены на 26 марта 2023 года. Соответствующее постановление принял Меджлис Милли Генгеша Туркменистана.

В постановлении отмечается, что в соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана Меджлис Милли Генгеша Туркменистана постановляет: назначить выборы депутатов Меджлиса седьмого созыва на воскресенье, 26 марта 2023 года.

Вместе с выборами депутатов Меджлиса в стране также пройдут выборы членов местных представительных органов власти – велаятских (областных), этрапских (районных), городских халк маслахаты (народных советов) пятого созыва и Генгешей (Советов) девятого созыва.

11 января на совместном заседании обеих палат туркменского парламента – Халк Маслахаты (Народного Совета) и Меджлиса председатель верхней палаты Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать в стране высший орган народной власти, упразднить двухпалатный парламент и перейти к однопалатному законодательному органу – Меджлису (парламенту).

Для принятия решений по этим инициативам президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о проведении 21 января в Ашхабаде совместного заседания двух палат туркменского парламента с участием представителей общественности.

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