Состоялось совместное заседание палат парламента Туркменистана по вопросам модернизации законодательной сферы

В Ашхабаде под председательством спикера Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, состоялось совместное заседание обеих палат парламента страны – Халк Маслахаты и Меджлиса, посвященное задачам совершенствования работы законодательной системы государства.

Выступая на заседании, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что со времени обретения Туркменистаном независимости система органов государственной власти модернизируется на регулярной основе в соответствии с объективными реалиями.

«Два года назад в рамках модернизации системы органов государственной власти мы преобразовали национальный орган законодательной власти – Парламент – в Милли Генгеш Туркменистана, состоящий из двух палат – Халк Маслахаты и Меджлис. Сегодня они успешно выполняют свои функции», – отметил глава верхней палаты парламента.

По его словам, в свете современных трансформаций возникает необходимость последовательного совершенствования структуры органа законодательной власти, что должно осуществляться на основе реальных запросов времени. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул предложение о создании высшего представительного органа народовластия – Халк Маслахаты Туркменистана.

«В связи с созданием Халк Маслахаты Туркменистана и предоставлением ему широких полномочий, в том числе рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия Конституции Туркменистана и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, Халк Маслахаты Милли Генгеша упраздняется», – сказал Бердымухамедов.

Он подчеркнул целесообразность реорганизации Милли Генгеша Туркменистана (парламента), который осуществляет законодательную власть в стране, в однопалатный законотворческий орган – Меджлис Туркменистана.

«Будет правильным, если в состав вновь создаваемого Халк Маслахаты Туркменистана войдут председатель Халк Маслахаты Туркменистана, президент Туркменистана, председатель Меджлиса, председатель Верховного суда, секретарь Государственного совета безопасности, депутаты Меджлиса,

члены Кабинета министров, омбудсмен, генеральный прокурор, министр адалат (юстиции), хякимы (главы администраций) велаятов (областей), этрапов (районов) и городов, председатели Халк Маслахаты областей, районов и городов, арчины (главы местных органов власти) городов и поселков, являющихся административными центрами районов, руководители политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, к полномочиям Халк Маслахаты Туркменистана могут быть отнесены: рассмотрение и одобрение предложений по вопросам принятия Конституции страны и конституционных законов, внесение в них изменений и дополнений, рассмотрение и одобрение основных направлений внутренней и внешней политики государства, программ политического, экономического, социального и культурного развития страны, заслушивание ежегодных посланий президента Туркменистана, рассмотрение вопросов мира, безопасности и т.д.

Заседания Халк Маслахаты созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год его председателем или по предложению одной трети от общего числа членов Халк Маслахаты.

После этого выступили участники заседания, которые поддержали предложения председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

В заключение председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова подписали постановление. Документ предусматривает обращение к президенту Туркменистана с предложением об упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и реорганизации представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.

Также Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.

Кроме того, конституционной комиссии предписано подготовить и в установленном порядке предложить предстоящему совместному заседанию палат парламента с участием представителей общественности проекты Конституционного закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» и Конституционного закона Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана» для их рассмотрения и принятия.

Также Гурбангулы Бердымухамедов сообщил на заседании, что следующее совместное заседание Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша состоится в течение 10 дней.

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