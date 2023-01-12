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12.01.23 08:01

Совместное заседание палат парламента Туркменистана состоится в Ашхабаде 21 января

Совместное заседание палат Милли Генгеша Туркменистана с участием представителей общественности, посвященное обсуждению важных проблем государственной и общественной жизни, состоится 21 января 2023 года в Ашхабаде. Соответствующий указ принял президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Координация работ, связанных с подготовкой и проведением совместного заседания палат Милли Генгеша Туркменистана с участием представителей общественности, возложена на верхнюю палату туркменского парламента – Халк Маслахаты.

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