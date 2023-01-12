Совместное заседание палат парламента Туркменистана состоится в Ашхабаде 21 января Совместное заседание палат Милли Генгеша Туркменистана с участием представителей общественности, посвященное обсуждению важных проблем государственной и общественной жизни, состоится 21 января 2023 года в Ашхабаде. Соответствующий указ принял президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Координация работ, связанных с подготовкой и проведением совместного заседания палат Милли Генгеша Туркменистана с участием представителей общественности, возложена на верхнюю палату туркменского парламента – Халк Маслахаты. © TURKMENISTAN.RU, 2023