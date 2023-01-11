Бананы «прописались» в Туркменистане

Еще один регион Туркменистана – Ахалский велаят (область) – начал выращивать экзотический банан. Теплицу по выращиванию популярного в стране тропического фрукта, площадью 5 гектаров, построила частное предприятие «Хемсая».

В тепличном комплексе созданы благоприятные климатические условия, необходимые для успешной адаптации теплолюбивого растения. Здесь установлено современное оборудование для автоматизированного регулирования температуры и влажности воздуха, а для орошения сельскохозяйственной культуры применяют специальные технологии.

На плантации выращивают бананы сорта «Кавендиш». Высаженные кустарники начинают плодоносить через восемь-девять месяцев, и каждое растение дает гроздь, в которой примерно 250-300 бананов. Предприятие планирует ежегодно собирать около 100 тонн урожая.

А первой туркменской «родиной» бананов является Марыйский велаят, где выращиванием бананов занимается частное предприятие «Ферхар». Сейчас в этом банановом оазисе растет еще один тропический фрукт – папайя.

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