Делегация Туркменистана приняла участие в пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи

Делегация Туркменистана во главе с председателем Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедовой приняла участие в 13-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в турецком городе Анталья. В работе заседания на тему «Стимулирование многосторонности в меняющейся международной динамике» приняли участие делегации 27 стран мира.

В своем выступлении спикер нижней палаты туркменского парламента отметила, что Ашхабад придает особое значение развитию международного сотрудничества в энергетике, на транспорте, в экологии и культурно-гуманитарной дипломатии. Она также выразила готовность парламента Туркменистана к двустороннему и многостороннему сотрудничеству в сфере обеспечения мира и безопасности посредством парламентской дипломатии.

В этой связи были отмечены инициативы председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по совершенствованию работы депутатских групп дружбы, поощрению сотрудничества молодых парламентариев, повышению активности женщин-депутатов и усилению поддержки парламентами реализации целей устойчивого развития. В заключение заседания АПА была принята итоговая декларация.

На полях пленарной сессии председатель Меджлиса Туркменистана встретилась со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения туркменско-турецкого межпарламентского взаимодействия.

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