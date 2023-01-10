В МИД Туркменистана состоялись переговоры с заместителем главы МИД Ирана

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Махди Сафари.

На встрече был обсужден широкий спектр вопросов развития двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили актуальность деятельности Межправительственной туркменско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству и обменялись мнениями по вопросам расширения партнерства в топливно-энергетическом секторе и транспортно-транзитной сфере.

Дипломаты подтвердили приверженность курсу на упрочение двустороннего партнерства, опирающегося на принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

© TURKMENISTAN.RU, 2023