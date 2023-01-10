Итоговый документ Ашхабадской конференции опубликован в качестве официального документа Генассамблеи ООН

Итоговый документ международной конференции «Диалог – гарантия мира», состоявшейся в Ашхабаде 11 декабря 2022 года, опубликован в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В нем отражены основополагающие цели и принципы Устава ООН, включающие в себя обязательства по урегулированию споров мирными средствами и методами. В этой связи документ подчеркивает, что инклюзивный диалог в его различных проявлениях играет важную роль в укреплении отношений и сотрудничества между государствами-членами ООН. В итоговом документе также поддерживается инициатива Генерального секретаря ООН о формировании новой повестки дня для построения мира, которая созвучна инициативе Туркменистана о продвижении философии диалога как гарантии мира.

В документе особо отмечается, что политика нейтралитета играет важную роль в развитии мирного диалога, доверительных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами и содействует укреплению международного мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях. При этом подчеркивается важность превентивной дипломатии, в частности, эффективная деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде в целях поддержки усилий мирового сообщества по мирному урегулированию конфликтов в интересах сохранения мира, а также необходимость развития и укрепления инструментов превентивной дипломатии.

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