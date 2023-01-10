На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 16 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 16 сделок на общую сумму около 24 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турции и Исламской Республики Афганистан приобрели сжиженный газ и техническую серу, произведенные на технологических установках государственных концернов «Туркменнефть» и «Туркменгаз». Помимо этого, коммерсантам из Азербайджана была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму около 12 миллионов манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2023