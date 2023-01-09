В Туркменистан пришли непривычные морозы и выпал первый снег

В Туркменистане выпал первый за эту зиму снег. В Ашхабаде его пока немного, не хватит, чтобы слепить снеговика и поиграть в снежки. Но в Туркменистане не редки зимы, когда вообще нет снега. Синоптики обещают на этой неделе аномальные морозы, а снег продолжает идти.

По прогнозам практически по всему Туркменистану ожидается сильное похолодание. В отдельных регионах страны установится температура на 10-16 градусов ниже климатической нормы. Холод сохранится до середины второй декады января. В Ашхабаде температура опустится до –4 градусов днем и –7 градусов ночью.

Во всех областях Туркменистана можно ожидать минимальную температуру по регионам до –15° и ниже, в отдельных районах Дашогузской области (север страны) в ночные часы местами возможны морозы ниже –20°.

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