Студент из Туркменистана стал лауреатом конкурса молодых ученых СНГ Студент Института международных отношений МИД Туркменистана Сердар Рахимов стал лауреатом конкурса «Лучшие молодые ученые – 2022», проведенного среди научно-образовательных учреждений СНГ. Организатором данного мероприятий выступила Международная ассоциация молодых ученых СНГ. По условиям интеллектуального состязания конкурсанты представили свои научные разработки в различных сферах, включая международные отношения. Научная работа Сердара Рахимова «Роль превентивной дипломатии в обеспечении региональной безопасности, позитивный опыт Туркменистана в решении региональных и глобальных проблем» была высоко оценена членами жюри конкурса и удостоена диплома II степени. Также туркменский студент был награжден медалью «Лучшие молодые ученые – 2022». © TURKMENISTAN.RU, 2023