Завершился государственный визит президента Туркменистана в КНР

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в завершение государственного визита в КНР посетил Национальный музей Китая.

Глава государства осмотрел уникальную экспозицию крупнейшего в мире музея, созданного в целях сохранения и популяризации многовекового искусства и истории китайского народа.

Сегодня в фондах этого всемирно известного хранилища артефактов находится свыше миллиона экспонатов, повествующих об основных исторических вехах развития Китая с древнейших времен и до наших дней.

Представленное богатое историко-культурное наследие китайского народа свидетельствует о происходившем на протяжении столетий взаимообогащении культур народов Азии, на формирование которых огромное влияние оказал Великий Шёлковый путь.

По завершении ознакомления с музейными экспонатами глава Туркменистана попрощался с представителями дружественной страны и направился в международный аэропорт Пекина «Шоуду». Завершив государственный визит в Китайскую Народную Республику, президент Сердар Бердымухамедов отбыл на родину.

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