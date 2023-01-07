Президент Туркменистана встретился председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

В рамках государственного визита в КНР президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

В ходе встречи туркменский лидер передал Ли Чжаньшу приветствия и наилучшие пожелания от председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Председателя Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедовой. В этой связи стороны отметили, что взаимодействие по линии законодательных органов является важной составляющей межгосударственного диалога и укрепления дружбы между туркменским и китайским народами.

Президент Туркменистана дал высокую оценку состоянию двустороннего сотрудничества и подчеркнул результативность проведённых туркменско-китайских переговоров на высшем уровне, по итогам которых подписан солидный пакет документов.

Собеседники также отметили продуктивность принимаемых мер по расширению договорно-правовой базы партнерства, способствующей развитию диалога между парламентами двух стран и обмена опытом в области законотворчества.

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