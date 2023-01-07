|07.01.23 08:26
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Президент Туркменистана провел переговоры с премьером Госсовета КНР
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику, встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах туркменско-китайского сотрудничества, обладающего значительным потенциалом наращивания взаимовыгодных связей с учетом современных реалий и возможностей. Было отмечено, что, развивая политико-дипломатический диалог, Туркменистан и Китай успешно взаимодействуют в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе, транспортно-коммуникационном секторе и ряде других отраслей. Важная роль при этом отводится деятельности Межправительственного туркменско-китайского комитета по сотрудничеству.
Также в ходе встречи было подчеркнуто, что Китайская Народная Республика с большим уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана, выступающему значимым фактором обеспечения мира и стабильности в регионе.
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