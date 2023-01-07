Президент Туркменистана провел переговоры с премьером Госсовета КНР

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику, встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах турк­менско-китайского сотрудничества, обладающего значительным потенциалом наращивания взаимовыгодных связей с учетом сов­ременных реалий и возможностей. Было отмечено, что, развивая политико-дипломатический диалог, Туркменистан и Китай успешно взаимодействуют в торгово-экономической сфере, топ­ливно-энергетическом комплексе, транспортно-коммуникационном секторе и ряде других отраслей. Важная роль при этом отводится деятельности Межправительственного туркменско-китайского комитета по сотрудничеству.

Также в ходе встречи было подчеркнуто, что Китайская Народная Республика с большим уважением относится к нейт­ральному статусу Туркменистана, выступающему значимым фактором обес­печения мира и стабильности в регионе.

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