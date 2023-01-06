Начался государственный визит президента Туркменистана в КНР

В ходе государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику состоялись его переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.

После торжественной церемонии встречи лидеры двух дружественных стран провели встречу в расширенном составе делегаций. В ходе туркменско-китайских переговоров на высшем уровне были обсуждены вопросы расширения двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. После переговоров в расширенном составе делегаций, встреча продолжилась в узком формате.

По итогам переговоров Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя КНР Си Цзиньпина подписан пакет двусторонних документов.

Лидеры двух дружественных государств поставили свои подписи под совместным заявлением Туркменистана и Китайской Народной Республики.

Также были подписаны:

- меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2023-2024 годы;

- протокол о внесении дополнений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о создании туркменско-китайского Комитета по сотрудничеству от 29 августа 2008 года;

- меморандум о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству в области цифровой экономики между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики;

- меморандум о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству в области зеленого развития между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики;

- меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Китайской Народной Республики по сопряжению международных инициатив «Возрождение Великого Шелкового пути» и «Один пояс и один путь»;

- план сотрудничества в области культуры между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2023-2026 годы;

- соглашение об обмене новостями и сотрудничестве между Государственным информационным агентством Туркменистана и Информационным агентством «Синьхуа» Китайской Народной Республики;

- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным информационным агентством Туркменистана и газетой «Жэньминь жибао» (Китайская Народная Республики);

- меморандум об информационно-новостном сотрудничестве между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Медиакорпорацией Китая;

- план действий в области здравоохранения между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Государственной комиссией Китайской Народной Республики по здравоохранению на период 2023-2027 гг.;

- меморандум о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом Туркменистана и Китайским олимпийским комитетом;

- меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области спорта;

- меморандум о взаимопонимании между государственным концерном «Туркменгаз» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о сотрудничестве в газовой сфере;

- меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (Туркменистан) и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (Китайская Народная Республика);

- меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и Пекинским университетом иностранных языков (Китайская Народная Республика).

Государственный визит президента Туркменистана в КНР продолжается.

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