В Пекине пройдут туркменско-китайские переговоры на высшем уровне

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 5-6 января посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику. Вопросы проведения этого госвизита были обсуждены на заседании туркменского правительства.

Как сообщил на заседании вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, одним из основных направлений внешней политики Ашхабада является развитие взаимовыгодного сотрудничества с государствами Азиатского региона, где особое место занимает Китай. По словам министра, Туркменистан и КНР установили дипломатические отношения в январе 1992 года и в настоящее время активно взаимодействуют в рамках крупных международных организаций, в первую очередь, в ООН. Глава туркменского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе государственного визита президента Сердара Бердымухамедова в Китай предусматривается подписание пакета двусторонних документов.

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул актуальность развития многолетнего туркменско-китайского сотрудничества, которому благодаря усилиям сторон придан стратегический характер. По словам главы государства, Туркменистан и Китай плодотворно взаимодействуют в международных и региональных организациях, оказывая друг другу поддержку. Туркменский лидер особо отметил важность предстоящих в Пекине переговоров в верхах, призванных придать новый мощный импульс дальнейшему развитию туркменско-китайского партнёрства.

Ранее МИД КНР также сообщил, что президент Туркменистана посетит Китай с государственным визитом 5-6 января.

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