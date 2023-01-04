В столице Туркменистана проходит Неделя российского кино и анимации В Ашхабаде проходит Неделя российского кино и анимации, организованная Посольством РФ в Туркменистане и туркменским министерством культуры. Жители и гости столицы Туркменистана могут посмотреть в кинотеатре «Ашхабад» анимационные фильмы «Конь Юлий и большие скачки», «Три богатыря и Конь на троне», семейные приключенческие фильмы «Пальма» и «Честное пионерское», драматический триллер «Одна», фильм-сказку «Конек-Горбунок» и биографическую ленту «Белый снег» о знаменитой спортсменке-лыжнице Елене Вяльбе. Показы российских фильмов в Ашхабаде продлятся до 12 января, вход свободный. © TURKMENISTAN.RU, 2023