На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 16 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 16 сделок на 19 миллионов 904 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана приобрели дизельное топливо, произведенное на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе, а также гидроочищенное дизельное топливо (ГК «Туркменнебит»). Помимо этого, коммерсантам из Азербайджана была реализована пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства бизнесмены из Объединённых Арабских Эмиратов приобрели пряжу хлопчатобумажную на 8 миллионов 956 тысяч манатов.

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