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02.01.23 08:12

Воспитанникам детского дома в Ашхабаде вручили новогодние подарки от президента Туркменистана и главы верхней палаты парламента

В празднично украшенном зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялось новогоднее представление. В ходе торжества воспитанникам Дворца благоденствующих (детского дома) были вручены новогодние подарки от имени президента Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова.

С Новым годом ребят поздравили Аяз Баба (Дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка), а также известные артисты, которые разыграли праздничное представление у новогодней елки. Свои артистические таланты показали и воспитанники детского дома. Дети пели, плясали и декламировали стихи.

Обеспечение благополучия и гармоничного развития подрастающего поколения, особенно детей-сирот, является приоритетом социальной политики Туркменского государства.

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