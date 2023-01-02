Воспитанникам детского дома в Ашхабаде вручили новогодние подарки от президента Туркменистана и главы верхней палаты парламента В празднично украшенном зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялось новогоднее представление. В ходе торжества воспитанникам Дворца благоденствующих (детского дома) были вручены новогодние подарки от имени президента Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова. С Новым годом ребят поздравили Аяз Баба (Дед Мороз) и Гарпамык (Снегурочка), а также известные артисты, которые разыграли праздничное представление у новогодней елки. Свои артистические таланты показали и воспитанники детского дома. Дети пели, плясали и декламировали стихи. Обеспечение благополучия и гармоничного развития подрастающего поколения, особенно детей-сирот, является приоритетом социальной политики Туркменского государства. © TURKMENISTAN.RU, 2023