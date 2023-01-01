Туркменистан праздничными торжествами встретил Новый год

Жители Туркменистана праздничными торжествами встретили новый, 2023 год. Главные мероприятия новогодней ночи прошли в Ашхабаде на площади культурно-развлекательного центра «Алем» («Вселенная»), где установлена главная елка страны. Здесь выступили популярные артисты туркменской эстрады и фольклорные коллективы.

С помощью телемоста к новогоднему торжеству в Ашхабаде подключились регионы Туркменистана, где также прошли красочные новогодние представления с участием популярных творческих коллективов, собравшие многочисленных зрителей.

Посредством телемоста главу государства и народ страны с Новым годом поздравили почетные старейшины и главы регионов. Кульминацией торжеств стало новогоднее обращение президента Сердара Бердымухамедова к народу Туркменистана. Глава государства поздравил жителей страны с праздником и пожелал, чтобы 2023 год стал годом мира, счастья, больших свершений и изобилия.

Ровно в полночь ночное небо туркменской столицы озарилось разноцветными огнями праздничного фейерверка. Новогодние выступления популярных артистов прошли также во всех культурно-развлекательных центрах, парках и скверах Ашхабада.

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