Президент Туркменистана принял участие в новогодних торжествах юных граждан у главной елки страны

Президент Сердар Бердымухамедов посетил новогоднее представление у главной елки страны, установленной на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная»).

В эти дни главная елка стала местом притяжения для множества юных граждан страны, в том числе приехавших из разных регионов Туркменистана. Приглашение принять участие в новогодних торжествах в столице получили отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов, а также воспитанники детских домов.

Дети с ликованием встретили президента Сердара Бердымухамедова. Главу государства пригласили посмотреть песенно-музыкальные выступления юных артистов, которые подготовили к этому знаменательному дню свои творческие новогодние подарки. В завершение красочного представления ребята попросили президента страны принять участие в хороводе вокруг новогодней елки. Сердар Бердымухамедов поблагодарил юных артистов за замечательные выступления и присоединился к традиционному хороводу. После этого всем детям, участвовавшим в торжестве, были вручены новогодние подарки от главы государства.

Попрощавшись с участниками торжества, президент Сердар Бердымухамедов приехал в выставочный комплекс Торгово-промышленной палаты Туркменистана, где праздничный марафон продолжился новогодним шоу с участием детских коллективов, а также артистов эстрады, театров и цирка. На праздник к детворе пришли и члены руководительского корпуса страны, которые привели с собой детей и внуков. Также в торжестве в честь новогоднего праздника приняли участие руководители аккредитованных в Туркменистане дипломатических представительств зарубежных государств вместе со своими детьми.

Продолжительными аплодисментами были встречены выступления детей главы государства и иностранных дипломатов, подготовивших к празднику стихотворения и песни. В честь Нового года детворе был преподнесен огромный торт.

© TURKMENISTAN.RU, 2022