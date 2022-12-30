|30.12.22 09:00
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Президент Туркменистана подписал указ о переносе выходного дня в связи с празднованием Нового года
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о переносе выходного дня по случаю празднования Нового года. Решение было принято на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности Туркменистана.
Президентский указ постановляет в целях создания благоприятных условий для торжественного празднования Нового года и хорошего отдыха населения, а также в соответствии с частью 2 статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана перенести выходной день 1 января 2023 года на 2 января – понедельник.
Всем учреждениям, предприятиям и организациям Туркменистана независимо от форм собственности предписано обеспечить выполнение данного указа.
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