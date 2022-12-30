Президент Туркменистана подписал указ о переносе выходного дня в связи с празднованием Нового года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о переносе выходного дня по случаю празднования Нового года. Решение было принято на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности Туркменистана.

Президентский указ постановляет в целях создания благоприятных условий для торжественного празднования Нового года и хорошего отдыха населения, а также в соответствии с частью 2 статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана перенести выходной день 1 января 2023 года на 2 января – понедельник.

Всем учреждениям, предприятиям и организациям Туркменистана независимо от форм собственности предписано обеспечить выполнение данного указа.

© TURKMENISTAN.RU, 2022