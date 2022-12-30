Глава Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Состояние и перспективы туркменско-узбекского сотрудничества были обсуждены в ходе состоявшегося телефонного разговора между председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

На переговорах было отмечено, что двустороннее взаимодействие выстраивается на принципах дружбы и добрососедства с учетом реалий современности и обстановки в регионе и мире. По мнению сторон, Туркменистан и Узбекистан имеют общие подходы по актуальным международным и региональным проблемам, что является важной предпосылкой к объединению усилий в обеспечении устойчивого развития и стабильности в регионе.

В ходе разговора особое внимание было уделено вопросам активизации торгово-экономических отношений, что выступает одним из приоритетных направлений туркменско-узбекского сотрудничества. Также стороны отметили значительный потенциал двустороннего партнерства в топливно-энергетической сфере, химической и перерабатывающей промышленности, а также в транспортно-логистической отрасли.

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