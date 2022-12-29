Президент Туркменистана открыл крупный жилищный комплекс

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия крупного жилищного комплекса в западной части Ашхабада.

В церемонии приняли участие руководители парламента, члены правительства, главы дипломатических представительств Туркменистана за рубежом и иностранных государств, аккредитованных в Ашхабаде, старейшины, представители общественных организаций и СМИ.

Комплекс включает в себя жилые дома, общеобразовательные школы, детский сад, торгово-развлекательный центр и другие объекты инфраструктуры. Жилой массив состоит из 62 че­тырехэтажных домов улучшенной планировки и рассчитан на проживание 3064 семей.

Под аплодисменты собравшихся президент Туркменистана перерезал символическую ленту и открыл новый жилой комплекс. Глава государства зашел в гости к новоселам, осмотрел жилые дома, школу и детский сад. Туркменский лидер также коротко побеседовал с иностранными дипломатами, поздравив их с наступающим Новым годом.

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