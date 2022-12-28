Звезды зарубежной эстрады дали концерты в столице Туркменистана накануне Нового года

В преддверии Нового года жители и гости туркменской столицы в качестве музыкального подарка от Министерства культуры Туркменистана получили возможность стать зрителями праздничных концертов звезд российской эстрады Димы Билана, Нюши и Джони (Джахида Гусейнли), а также известных турецких исполнителей Мустафы Сандала и Ирем Дериджи.

На концерты любимых артистов многие ашхабадцы и гости столицы пришли семьями. Свое восхищение происходящим на сцене зрители выражали восторженным «браво!» и нескончаемыми аплодисментами. Завершая выступления и прощаясь с публикой, звезды эстрады благодарили зрителей за теплый прием. Российские артисты сделали это на туркменском языке, чем вызвали еще больший восторг зрителей.

Предновогодние выступления известных эстрадных исполнителей в Ашхабаде были организованы в рамках культурного сотрудничества Туркменистана, России и Турции.

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