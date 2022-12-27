Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Санкт-Петербург, где принял участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ.

По прибытии в международный аэропорт «Пулково» города на Неве туркменский лидер проследовал к месту саммита – президентской библиотеке имени Б. Ельцина, где его встретил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В неформальной встрече глав государств СНГ также приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Открывая саммит, президент РФ Владимир Путин поприветствовал его участников, выразив всем признательность за принятое приглашение приехать в Санкт-Петербург на уже традиционную неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран-участниц СНГ.

В ходе состоявшегося обмена мнениями были проанализированы итоги проделанной за 2022 год работы и конкретизированы приоритетные задачи на предстоящий период. Лидеры стран СНГ также обсудили ряд вопросов международного характера, представляющих взаимный интерес.

По завершении программы визита в Российскую Федерацию президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт «Пулково», откуда отбыл на родину.

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