Председатель верхней палаты парламента Туркменистана ознакомился с проектами второго этапа строительства города Аркадага

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят (область), в ходе которой ознакомился с ходом строительства нового административного центра региона – города Аркадага.

Здесь Гурбангулы Бердымухамедова встретили председатель Государственного комитета по строительству города Аркадага Дерьягелди Оразов и мэр Аркадага Шамухаммет Дурдылыев. Они проинформировали спикера верхней палаты парламента о темпах строительства объектов, показали проекты новых зданий и схемы их расположения.

Гурбангулы Бердымухамедов высказал ряд пожеланий, отметив, что при строительстве зданий, функционировании объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и производственных комплексов должны использоваться современные методы и технологии.

Отметив, что в свободное от работы время занимается творчеством, председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана прочитал свое новое ­стихотворение «Довам болсун!» («Пусть будет бесконечным мир!»), посвященное Новому году.

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