|25.12.22 08:28
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Туркменистан принял участие в совещании диалога «Центральная Азия + Япония» в Токио
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в совещании министров иностранных дел стран-участниц диалога «Центральная Азия + Япония» в Токио.
Во встрече также приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Японии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В своей речи глава МИД Туркменистана отметил, что важность этой встречи обусловлена необходимостью осмысления как текущего состояния комплекса отношений между Центральной Азией и Японией, так и определения их четких ориентиров на ближайшую перспективу.
«Речь идет, прежде всего, об объединении усилий наших стран с целью сохранения глобального мира, стабильности и безопасности», - заявил глава туркменского внешнеполитического ведомства.
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