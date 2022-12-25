Туркменистан принял участие в совещании диалога «Центральная Азия + Япония» в Токио

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в совещании министров иностранных дел стран-участниц диалога «Центральная Азия + Япония» в Токио.

Во встрече также приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Японии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности, устойчивого развития, создания благоприятных условий для развития эффективного партнерства в торгово-экономической сфере и активного обмена в культурно-гуманитарной области.

В своей речи глава МИД Туркменистана отметил, что важность этой встречи обусловлена необходимостью осмысления как текущего состояния комплекса отношений между Центральной Азией и Японией, так и определения их четких ориентиров на ближайшую перспективу.

«Речь идет, прежде всего, об объединении усилий наших стран с целью сохранения глобального мира, стабильности и безопасности», - заявил глава туркменского внешнеполитического ведомства.

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