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25.12.22 08:28

Туркменистан принял участие в совещании диалога «Центральная Азия + Япония» в Токио

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в совещании министров иностранных дел стран-участниц диалога «Центральная Азия + Япония» в Токио.

Во встрече также приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Японии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности, устойчивого развития, создания благоприятных условий для развития эффективного партнерства в торгово-экономической сфере и активного обмена в культурно-гуманитарной области.

В своей речи глава МИД Туркменистана отметил, что важность этой встречи обусловлена необходимостью осмысления как текущего состояния комплекса отношений между Центральной Азией и Японией, так и определения их четких ориентиров на ближайшую перспективу.

«Речь идет, прежде всего, об объединении усилий наших стран с целью сохранения глобального мира, стабильности и безопасности», - заявил глава туркменского внешнеполитического ведомства.

 

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