Туркменистан и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инфраструктуры

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках визита в Токио провел переговоры с министром экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нишимурой.

В ходе встречи был отмечен стратегический и долгосрочный характер экономического партнерства между Ашхабадом и Токио. По мнению сторон, ярким примером этого партнерства являются крупномасштабные проекты по строительству предприятий в нефтегазовой и газохимической отраслях, реализованные в Туркменистане при участии японских компаний.

Стороны обсудили возможность обновления «дорожной карты» сотрудничества в сфере инфраструктуры в Туркменистане и дополнения ее новыми, актуальными проектами. Кроме этого, была обозначена заинтересованность туркменской стороны в изучении японского опыта в зеленой и водородной энергетике, а также создании современных высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции. По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инфраструктуры.

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