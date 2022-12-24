Туркменистан продлит контракты на поставку электроэнергии в Афганистан. Соответствующее постановление в целях реализации планов по экспорту туркменского электричества в зарубежные страны, на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ разрешает государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» заключить дополнительные соглашения на продление сроков контрактов, заключенных с афганской компанией «Da Afghanistan Breshna Sherkat», по поставке электроэнергии из Туркмении в Афганистан, а также установлению объемов и цены поставляемой электроэнергии».

Туркменистан на протяжении ряда лет обеспечивает электричеством северные регионы Афганистана по льготным ценам. В настоящее время туркменская электроэнергия поставляется в Иран, Афганистан, Узбекистан и Киргизию.

© TURKMENISTAN.RU, 2022