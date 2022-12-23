В Токио состоялось заседание Туркменско-японского комитета по экономическому сотрудничеству

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, руководителем МИД Рашидом Мередовым приняла участие в очередном заседании Туркменско-японского комитета по экономическому сотрудничеству в Токио.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями по вопросам расширения торгово-экономического взаимодействия между Туркменистаном и Японией. Также стороны обсудили проблемы развития двустороннего партнерства на транспорте, в электроэнергетике, промышленности, водном хозяйстве, финансовой и экологической областях. По итогам заседания был подписан пакет документов между рядом ведомств Туркменистана и японскими компаниями в таких сферах, как химическая индустрия, газовая отрасль, транспортная сфера и водное хозяйство.

Также глава туркменского внешнеполитического ведомства провел серию переговоров в Токио с руководителями японских бизнес-структур. В частности, состоялись встречи руководителя МИД Туркменистана с главой Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Нобумитсу Хаяши, исполнительным директором Агентства страхования экспорта и инвестиций Японии (NEXI) Ацуо Куродой, президентом компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» Тацуя Ватанабэ и генеральным исполнительным директором Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) Нобухико Сасаки.

В ходе этих переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества в инвестиционной сфере и в области реализации проектов в нефтегазовой и химической промышленности.

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