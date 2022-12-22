Новый город в Туркменистане получил название Аркадаг в честь председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша

Новый город в Туркменистане, административный центр Ахалского велаята (области), получил название Аркадаг (Покровитель) в честь председателя верхней палаты парламента Туркменистана – Халк Маслахаты (Народный Совет) Гурбангулы Бердымухамедова.

Соответствующее решение принято на выездном заседании туркменского правительства, прошедшем под председательством президента Сердара Бердымухамедова в новом городе, где завершается подготовка к открытию первой очереди общественных и жилых зданий.

Как сообщила на заседании глава Меджлиса (нижней палаты парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова, учитывая многочисленные пожелания граждан страны и ходатайства общественных организаций, палата приняла постановление о присвоении новому административному центру Ахалского велаята статуса города с правом этрапа (района) и названия Аркадаг.

Закладка нового административного центра Ахалского велаята в 30 километрах юго-западнее Ашхабада состоялась в 2019 году.

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